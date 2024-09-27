Эпидемиолог: до Новосибирска пока не дошел новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса пока не добрался до Новосибирской области.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Новосибирской области Елену Пудову и заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Ладу Самойлову, в области начался эпидемический сезон-2024.

Известно, что сейчас еженедельно количество заболевших увеличивается на 20-30%.

«Если в прошлом году в аналогичные недели регистрировалось порядка 30-32 тысяч случаев заболевания ОРВИ по области, то сейчас порядок цифр — 26-28 тысяч», — уточнила Лада Самойлова.

В стационарах региона находятся около 200 жителей Новосибирской области с ОРВИ, тяжелых пациентов среди них нет. Об этом рассказала Елена Пудова.

«Еженедельно медицинские организации нам предоставляют материал, мы направляем его в референс-центр “Вектор”, который проводит углублённое изучение коронавируса, который циркулирует у нас на территории. Новых штаммов не зарегистрировано», — объяснила Лада Самойлова.

Напомним, что ученые из центра «Вектор» обнаружили около 30 новых вирусов в комарах