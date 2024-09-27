82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 17:12
пробки
7/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 17:12
пробки
7/10
погода
+5°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
сегодня 15:54
общество

Кардиолог Гражданкин рассказал жителям Новосибирска об опасности гриппа для сердечников

Фото: Сиб.фм

О смертельной опасности гриппа для сердечников рассказал новосибирский кардиолог Игорь Гражданкин.

По словам кардиолога из Новосибирска Игоря Гражданкина, грипп и те токсины, что он вырабатывает, очень опасны для сосудистой стенки, так как они вызывают воспаления и провоцируют инфаркт.

«Можно даже сказать, что грипп почти всегда равен инфаркту миокарда у возрастных пациентов», — отметил специалист.

Также, по мнению кардиолога, лучше всего уберечь себя от вирусов, это вовремя поставить вакцину. Особенно нужно уделить внимание пациентам старше 65 лет, а также пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что новосибирский врач Поздняков рассказал, что грипп в отличие от ОРВИ начинается резко

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в