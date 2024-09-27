Кардиолог Гражданкин рассказал жителям Новосибирска об опасности гриппа для сердечников

О смертельной опасности гриппа для сердечников рассказал новосибирский кардиолог Игорь Гражданкин.

По словам кардиолога из Новосибирска Игоря Гражданкина, грипп и те токсины, что он вырабатывает, очень опасны для сосудистой стенки, так как они вызывают воспаления и провоцируют инфаркт.

«Можно даже сказать, что грипп почти всегда равен инфаркту миокарда у возрастных пациентов», — отметил специалист.

Также, по мнению кардиолога, лучше всего уберечь себя от вирусов, это вовремя поставить вакцину. Особенно нужно уделить внимание пациентам старше 65 лет, а также пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что новосибирский врач Поздняков рассказал, что грипп в отличие от ОРВИ начинается резко