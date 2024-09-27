Компания из Екатеринбурга застроит частный сектор в центре Новосибирска

В Новосибирске рядом с Локомотив-Ареной будут изъяты 10 земельных участков с домами для комплексного строительства. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии города.

Изъятие затронет участки, расположенные между улицами Ипподромская, Фрунзе и Журинский спуск. Инициатором передачи земельных участков выступает застройщик из Екатеринбурга — ООО «Арендный квартал на Шаумяна», входящий в группу компаний «Брусника».

18 июля 2024 года был подписан договор о комплексном развитии территории. Все участки будут изыматься для муниципальных нужд с обязательным возмещением собственникам. Компания должна согласовать цену и выкупить участки у их владельцев.

Под изъятие попадают адреса: Журинская, 106б, Романова, 117, Журинская, 128д, Романова, 119а, переулок Карьерный Лог, 3а и другие. Проект направлен на развитие городской инфраструктуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются сносить пять многоквартирных домов.