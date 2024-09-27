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На 90-м году жизни скончалась сыгравшая профессор Макгонагалл актриса Мэгги Смит

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В возрасте 89 лет скончалась британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе «Гарри Поттер».

Как сообщает The Guardian, она умерла в лондонской больнице Челси и Вестминстера. Информацию о смерти подтвердили ее сыновья Крис Ларкин и Тоби Стивенс. Они рассказали, что актриса мирно скончалась в кругу друзей и семьи.

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в графстве Эссекс. Ее карьера началась на сцене Оксфордского театра, а дебют в кино состоялся в 1956 году.

В течение своей жизни она снялась почти в 90 фильмах, включая «Расцвет мисс Джин Броди» и «Аббатство Даунтон». Дважды лауреат премии «Оскар», актриса также получила множество других наград, включая BAFTA и «Эмми».

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за онкологии скончался актер сериала «Солдаты» Роман Мадянов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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