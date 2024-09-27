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проиcшествия

На нoвocибирской трассе вечером произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В ДТП в Новосибирской области погиб человек.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что вчера вечером, 26 сентября 2024 года, в 22:55 автомобиль "Nissan Murano" двигался со стороны Кемеровской области в направлении Новосибирска и на 136 километре дороги столкнулся с попутным грузовым автомобилем "Mercedes Acros".

В результате водитель мужчина 1977 года рождения, который направлялся из Кузбасса, скончался от полученных травм, а его пассажирка, женщина 1985 года рождения, получила различные травмы и была госпитализирована в районную больницу.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске легковушка врезалась в тепловоз на переезде на ОбьГЭСе

#авария, дтп
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Валерия Митрохина
Журналист

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