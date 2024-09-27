Новосибирский областной суд оставил в силе домашний арест акционера ООО «Ангиолайн»

В пятницу, 27 сентября, Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов акционера ООО «Ангиолайн» Натальи Лебедевой на постановление Советского районного суда Новосибирска от 12 сентября 2024 года о продлении её домашнего ареста.

Лебедева была задержана в Москве в июне этого года в рамках уголовного дела по статье «Присвоение или растрата чужого имущества». Сумма ущерба оценивается в около 1,7 млн рублей.

20 июня 2024 года Советский районный суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде домашнего ареста, который затем неоднократно продлевался. В последний раз срок домашнего ареста был продлён до 14 октября 2024 года.

Адвокаты Лебедевой подали апелляционные жалобы с просьбой отменить постановление и избрать иную меру пресечения. Однако, как сообщает пресс-служба управления Судебного департамента, Новосибирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов – без удовлетворения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский суд признал бездействие Минстроя при возведении местных детсадов.