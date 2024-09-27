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общество

Новосибирский суд признал бездействие Минстроя при возведении местных детсадов

Фото: Сиб.фм

Суд сообщил о бездействии Минстроя области во время возведения новосибирских детских садов.

В Новосибирске суд признал незаконным бездействие Министерства строительства Новосибирской области при возведении двух зданий детских садов-яслей в Центральном районе города — учреждения не могут достроить уже более четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, сроки окончания строительства, установленные государственными контрактами, были запланированы на июнь 2020 года и декабрь 2021 года, но работы не завершены до сих пор.

«Суд признал бездействие органа власти незаконным и обязал в течение 18 месяцев предпринять все меры... для завершения строительства зданий детских садов», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что новосибирская прокуратура проверит разлив черной жидкости в поселке Огурцово

#Прокуратура Новосибирской области
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Валерия Митрохина
Журналист

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