Новосибирский суд признал бездействие Минстроя при возведении местных детсадов

Суд сообщил о бездействии Минстроя области во время возведения новосибирских детских садов.

В Новосибирске суд признал незаконным бездействие Министерства строительства Новосибирской области при возведении двух зданий детских садов-яслей в Центральном районе города — учреждения не могут достроить уже более четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, сроки окончания строительства, установленные государственными контрактами, были запланированы на июнь 2020 года и декабрь 2021 года, но работы не завершены до сих пор.

«Суд признал бездействие органа власти незаконным и обязал в течение 18 месяцев предпринять все меры... для завершения строительства зданий детских садов», — уточнили в прокуратуре.

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