Новосибирской семье вернули деньги за неиспользованные авиабилеты

Многодетной семье из Новосибирской области вернули деньги за неиспользованные билеты на самолет.

По данным пресс-службы Новосибирской транспортной прокуратуры, летом текущего года семья из 6 человек опоздала на рейс из-за отсутствия достоверных указателей на одном из выходов на посадку в терминале «B» в аэропорту Толмачево.

После чего от директора АО «Аэропорт Толмачево» потребовали устранить нарушения, а многодетной семье возместили более 80 тысяч рублей за нереализованный полёт.

Напомним, что пилотов рейса, который направлялся из Новосибирска в Москву, пытались ослепить лазером