82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 11:56
пробки
4/10
погода
+4.2°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 11:56
пробки
4/10
погода
+4.2°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
сегодня 09:52
общество

Новосибирской семье вернули деньги за неиспользованные авиабилеты

Фото: Сиб.фм

Многодетной семье из Новосибирской области вернули деньги за неиспользованные билеты на самолет.

По данным пресс-службы Новосибирской транспортной прокуратуры, летом текущего года семья из 6 человек опоздала на рейс из-за отсутствия достоверных указателей на одном из выходов на посадку в терминале «B» в аэропорту Толмачево.

После чего от директора АО «Аэропорт Толмачево» потребовали устранить нарушения, а многодетной семье возместили более 80 тысяч рублей за нереализованный полёт.

Напомним, что пилотов рейса, который направлялся из Новосибирска в Москву, пытались ослепить лазером

#Транспортная прокуратура
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в