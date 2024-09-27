82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 01:24
пробки
0/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 01:24
пробки
0/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
вчера 23:00
общество

Новосибирцев предупредили о гранатометной стрельбе на полигоне Кольцово

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Администрация Кольцово сообщила о запрете прохода людей на территорию полигона в связи с проведением учений.

Стрельба из гранатометов будет осуществляться в период с 1 по 4, 7 по 11, 14 по 18, 21 по 25 и 28 по 31 октября 2024 года.

Жителей Кольцово, Барышевского сельсовета и правого берега Советского района Новосибирска просят быть внимательными и воздержаться от посещения полигона во время учений.

Напомним, что с 1 сентября российские школьники начали изучать обновленный курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), который включает в себя информацию о структуре Вооруженных сил РФ, общевоинских уставах и строевых приемах без оружия.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в