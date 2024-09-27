Новосибирцев предупредили о гранатометной стрельбе на полигоне Кольцово

Администрация Кольцово сообщила о запрете прохода людей на территорию полигона в связи с проведением учений.

Стрельба из гранатометов будет осуществляться в период с 1 по 4, 7 по 11, 14 по 18, 21 по 25 и 28 по 31 октября 2024 года.

Жителей Кольцово, Барышевского сельсовета и правого берега Советского района Новосибирска просят быть внимательными и воздержаться от посещения полигона во время учений.

Напомним, что с 1 сентября российские школьники начали изучать обновленный курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), который включает в себя информацию о структуре Вооруженных сил РФ, общевоинских уставах и строевых приемах без оружия.