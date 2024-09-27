О запретах на Воздвижение 27 сентября рассказали новосибирцам

Жителям Новосибирской области рассказали о запретах на Воздвижение 27 сентября.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, 27 сентября верующие отмечают Воздвижение Креста Господня – день обретения креста, на котором распяли Иисуса Христа.

В этот день принято покупать в церкви свечи и крестить ими углы в доме, читая молитву «Отче наш». Также раньше самостоятельно рисовали мелом крест на дверях и в углах для защиты дома. Было принято дарить крестик маленькому ребенку.

Однако в православный день были и запреты. Так, например, в этот день нужно было есть только скоромную пищу, исключив мясо, молоко, яйца и сливочное масло.

Ранее Сиб.фм писал, что появился прогноз магнитных бурь в Новосибирске на 27 сентября