Под Красноярском на шерсти кота из отравившейся семьи нашли инсектициды

В Красноярском крае в организме детей, отравившихся 21 сентября, были обнаружены компоненты инсектицидов.

Анализы показали наличие тех же веществ на шерсти котенка, найденного рядом с домом, где произошла трагедия. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ведомство добавило, что ветеринары еще не обследовали внутренние органы кота.

В тот день шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. В живых остались только отец и мать. Женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Эксперты рассматривают версию отравления дихлофосом. Директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич отметил, что такие случаи встречаются, но в легкой и средней степени тяжести. Чтобы достичь летальной дозы, необходимо употребить около двух граммов вещества на вес ребенка, что соответствует примерно половине флакона дихлофоса.