Под Новосибирском проводят проверку после найденного трупа медведя

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения трупа медведя в Кочковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

25 сентября в дежурную часть отделения полиции «Кочковское» поступило сообщение от инспектора отдела охраны животного мира Минприроды НСО об обнаружении трупа медведя на сельскохозяйственном поле.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили местных жителей, которые сообщили, что убитый медведь представлял угрозу работникам сельхозугодий и жителям близлежащих деревень.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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