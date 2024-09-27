Психолог Чиркова поделилась причинами нежелания детей идти в школу

По словам специалиста, причиной может быть то, что ребенок не перестроился после каникул на учебный режим.

Психолог платформы «Понимаю» Наталья Чиркова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», почему дети могут проявлять нежелание идти в школу. Так, по словам специалиста, причиной этому может стать то, что ребенок не перестроился после каникул на учебный режим. Вдобавок такими действиями дети могут выражать некий протест. Такие случаи чаще всего происходят в подростковом возрасте.

«Школьная дисциплина ориентирована на послушных, «удобных» детей. Но многие ребята имеют свои особенности и яркий темперамент. В этом случае они не хотят учиться, потому что школьная дисциплина подавляет их», — отметила Чиркова.

Также причиной отказа могут стать конфликты в учебном заведении с преподавателями или другими учениками. В таком случае очевидно, что школа — последнее место, где хочет быть ребёнок, резюмировала психолог.

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