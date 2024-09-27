Семьи Новосибирской области могут получить остатки материнского капитала единовременно

Семьи Новосибирской области, на счетах которых осталось менее 10 тысяч рублей материнского капитала, теперь имеют возможность получить эти средства единовременно.

Процесс перечисления средств займёт всего пять рабочих дней после подачи заявления.

С 16 сентября 2024 года отделение Социального Фонда Региона начало приём заявлений на выплату неиспользованных остатков. По информации управляющего отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, более 15 тысяч семей региона имеют право на такие выплаты, и на сегодняшний день их уже получили свыше 1,6 тысяч семей.

Ведомство отметило, что выплата небольших остатков расширяет возможности использования материнского капитала. Если сумма остатка превышает 10 тысяч рублей, её можно направить на образование детей, включая оплату кружков и детских садов, или на формирование будущей пенсии родителей.

Для уточнения точной суммы остатка необходимо обратиться в личный кабинет на портале госуслуг, в многофункциональные центры (МФЦ) или клиентские службы фонда. Рассмотрение заявления на выплату занимает до 10 рабочих дней, а перевод средств – не более пяти. Деньги поступают на указанный в заявлении банковский счёт, при этом возраст ребенка и материальное положение семьи не имеют значения.

В текущем году размер материнского капитала составляет 630,4 тысячи рублей за первого ребёнка и дополнительно 202,6 тысячи рублей за второго. Если права на материнский капитал ранее не возникали, семья может претендовать на 833 тысячи рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область запускает программу для обучения пожилых молодежному сленгу.