Сибирские манулы готовятся к зиме в Новосибирском зоопарке

Сибирские манулы в Новосибирском зоопарке готовятся к зимнему сезону.

В преддверии холодов они начинают набирать вес и обрастать шерстью для сохранения тепла. Завсегдатая зоопарка Наталья Новикова продемонстрировала, как кошки из зверинца готовятся к зимовке.

Кошечка Ева, её котята и братья становятся более пушистыми и тяжелыми, что придает им вид меховых шаров. Манулы начали есть в полтора раза больше, их хвосты и лапы выглядят более массивными. Эти животные способны переносить морозы до -50 градусов, хотя в Новосибирске такая температура считается аномальной.

Согласно наблюдениям, через три месяца, в декабре, манулы начнут терять вес и весной вернутся к своему обычному состоянию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе для некоторых гостей.