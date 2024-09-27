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общество

Стал известен уточненный прогноз погоды на октябрь в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Погода в октябре будет стабильной.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в первой декаде октября 2024 года в регионе температура воздуха ночью будет от +5 до +10, а днем — от +15 до +20 градусов и до +8 градусов. Также возможны дожди и порывистый ветер.

Во второй декаде температура воздуха составит до +7 градусов и днем до +13 градусов. Возможны осадки с дождем и снегом.

В третьей декаде октября ночью температура ожидается уже от +2 до -3 градусов, а днем — от +2 до +7 градусов.

Напомним, что опубликованы адреса подключения к отоплению с 27 сентября в Новосибирске

#погода
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Валерия Митрохина
Журналист

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