Стал известен уточненный прогноз погоды на октябрь в Новосибирске

Погода в октябре будет стабильной.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в первой декаде октября 2024 года в регионе температура воздуха ночью будет от +5 до +10, а днем — от +15 до +20 градусов и до +8 градусов. Также возможны дожди и порывистый ветер.

Во второй декаде температура воздуха составит до +7 градусов и днем до +13 градусов. Возможны осадки с дождем и снегом.

В третьей декаде октября ночью температура ожидается уже от +2 до -3 градусов, а днем — от +2 до +7 градусов.

Напомним, что опубликованы адреса подключения к отоплению с 27 сентября в Новосибирске