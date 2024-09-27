Стала известна дата похорон детей, погибших от отравления в Красноярском крае

Похороны четырех детей, трагически скончавшихся в результате отравления в поселке Красная Сопка, состоятся 30 сентября.

Об этом сообщил глава Назаровского района Михаил Ковалев.

По его словам, похороны запланированы на понедельник. Администрация полностью берет на себя организацию и затраты.

Ранее местные власти начали сбор средств для помощи семье, пострадавшей в этой трагедии. В районных и сельских администрациях, а также в подведомственных учреждениях организован сбор пожертвований.

«Семье оказывается вся необходимая поддержка для организации похорон», — добавили представители администрации.

Напомним, 21 сентября многодетная семья была госпитализирована после ужина, состоявшего из пельменей и курицы. В течение трех дней от отравления скончались все дети: 13-летний мальчик и три девочки (6, 11 и 12 лет). Родители смогли выжить и уже выписаны из больницы.

На данный момент эксперты продолжают расследование причин трагедии. Продукты питания и остатки ужина были исследованы, опасных веществ не обнаружено. Также проверена вода, которую употребляли пострадавшие — она оказалась безопасной. В расследовании участвуют специалисты из Москвы.

Среди основных версий рассматриваются две: попадание токсичного вещества в пищу и отравление парами дихлофоса, так как накануне в доме проводилась обработка от насекомых с использованием данного аэрозоля.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, установление точных причин смерти детей может занять не менее месяца.