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общество

Стали известны самые необычные вакансии в Новосибирске

Фото: Pexels.com

Аналитики выделили редкие вакансии в Новосибирской области, среди которых есть исследователь городской инфраструктуры.

Специалисту на этой позиции предлагают ежемесячную зарплату в 70 тысяч рублей. В его обязанности входит сбор информации об организациях: их адреса, режим работы и фотографии.

Также открыта вакансия кипера в океанариуме. Работник будет ухаживать за дельфинами, китами, моржами и нерпами, а также помогать тренерам на шоу. Зарплата на этой должности начинается от 50 тысяч рублей, сообщает hh.ru.

Кроме того, среди необычных профессий указаны специалист ситуационного центра, продюсер радиоэфира и архитектор проектов ценообразования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области медицинским работникам стали больше платить.

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Игорь Кириченко
Журналист

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