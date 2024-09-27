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общество

Стало известно, как в Новосибирской области помогают обманутым дольщикам

Фото: Сиб.фм

Федеральный Фонд развития территорий отметил успехи Новосибирской области в восстановлении прав дольщиков.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили об успешном сотрудничестве с ППК «Фонд развития территорий».

По словам заместителя министра строительства региона Дмитрия Богомолова, за последние три года число долгостроев в регионе снизилось более, чем в 20 раз.

Уточняется, что с начала 2024 года квартиры передали 1 912 дольщикам, а для этого достроили 14 проблемных домов, из которых два больших долгостроя в микрорайоне Закаменском завершили благодаря совместной работе с федеральным Фондом развития территорий.

Напомним, что в Новосибирске на 50% построили корпус поточных аудиторий в НГУ

#недвижимость
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Валерия Митрохина
Журналист

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