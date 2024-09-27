Суд продлил арест новосибирским таможенникам, подозреваемым во взяточничестве

Новосибирский областной суд оставил под стражей двух сотрудников Сибирской оперативной таможни.



Новосибирский областной суд оставил под стражей двух сотрудников Сибирской оперативной таможни — Александра Жукова и Алексея Давыденко. Как сообщает пресс-служба суда, по версии следствия, таможенники получили взятку в размере 1 184 000 рублей от предпринимателя за подготовку фиктивных актов об уничтожении безакцизной табачной продукции. Кроме того, предполагалось передать весь товар обратно бизнесмену.



Напомним, что 17 мая Ленинский районный суд принял решение о заключении таможенников под стражу. 25 сентября им продлили арест до 15 ноября.



В этот раз адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отклонил это ходатайство.

Напомним, адвокат рассказал о подробностях дела главы «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова.