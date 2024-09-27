У Дома офицеров в Новосибирске установили памятник Александру Суворову

Установлен памятник великому русскому полководцу Александру Суворову.

В Новосибирске у Дома офицеров гарнизона установлен памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев в своем личном телеграм-канале.

По словам Кудрявцева, в дни проведения специальной военной операции память и любовь к Александру Суворову становятся особенно значимыми. Он также напомнил о знаменитой фразе полководца: «Мы русские, мы победим!»

Александр Суворов, который не проиграл ни одной битвы, считается национальным героем России и символом Победы.

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