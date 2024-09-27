Ученые из Новосибирска провели первую в мире операцию по созданию биокардиостимуляторов

Новосибирские ученые поставили эксперимент на свинье.

Новосибирские кардиохирурги впервые в мире провели эксперимент по трансплантации искусственно выращенных клеток, которые обеспечивают сокращение сердца. Об этом сообщила пресс-служба Национального медицинского центра им. академика Н. Мешалкина.

Искусственные клетки сердечного ритма, созданные в Москве, способны самостоятельно сокращаться и активировать окололежащие ткани. Эксперимент был проведен на свинье, на орган которой поместили пластинку клеток размером 1×1 см. Приборы фиксируют независимые сокращения в нужном участке сердца животного.

В ближайшие месяцы свинья будет под наблюдением, чтобы оценить длительность активности клеток. Специальный прибор будет непрерывно фиксировать ее сердечный ритм. В будущем подобные клетки могут использоваться для лечения аритмии у людей.

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