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общество

В МЧС Новосибирской области предупредили о заморозках до -5 градусов

Фото: Сиб.фм

Жителей региона предупредили о резким заморозках.

МЧС РФ по Новосибирской области разослало местным жителям СМС-предупреждение о предстоящих заморозках, которые могут наступить уже сегодня ночью, 27 сентября 2024 года. Температура воздуха может опуститься до -5 градусов.

Также, в период с 27 по 30 сентября в Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность.

В связи с чем спасатели призывают жителей при возникновении ЧС обращаться за помощью по телефону 112.

Напомним, что в Новосибирске на выходных ожидается снег с дождем

#МЧС #прогноз погоды
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Валерия Митрохина
Журналист

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