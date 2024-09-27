Сиб.фм публикует прогноз погоды на выходные.

По данным сервиса Gismeteo, в Новосибирске на выходных ожидается снег с дождем.

В пятницу, 27 сентября, ожидается снег с дождем. Температура воздуха составит +5 градусов днем и +1 ночью. Порывы ветра — 6 м/с.

28 сентября также пойдет мокрый снег. Однако температура воздуха повысится днем до +8 градусов, ночью — +1 градус. Порывы ветра будут доходить до 4 м/с.

В воскресенье, 29 сентября, осадков не предвидится. Также в мегаполисе потеплеет до +12 градусов. Ночью температура воздуха составит +2 градуса.

30 сентября вновь потеплеет, но ожидаются мелкие мелкие дожди. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью — +9.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска изучили чердачную пыль.