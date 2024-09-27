В Новосибирске девушка-доброволец исполнила мечту сына погибшего бойца на СВО

Сибирячка-доброволец исполнила мечту сына погибшего бойца специальной военной операции.

Девушка из Новосибирской области после окончания школы добровольно отправилась в зону специальной военной операции санитаркой, чтобы помогать бойцам.

Однажды она получила письмо шестилетнего мальчика, который рассказал, что когда его отец вернется с зоны СВО, он обязательно привезет ему велосипед.

Так как на обратной стороне письма был номер его мамы, девушка решила сразу позвонить ей и узнала, что, к сожалению, муж и отец семьи погиб. Однако женщина попросила не говорить об этой трагедии сыну.

Тогда сибирячка не раздумывая купила велосипед и отправила его мальчику, будто это был подарок от отца.

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