В Новосибирске и области мошенники подставляют автомобилистов

С начала 2024 года в Новосибирской области в органы внутренних дел поступило 209 сообщений о мошенничестве в сфере автострахования.

В регионе действуют как местные, так и приезжие злoумышленники из других субъектов РФ. Сотрудники службы безопасности страховых компаний активно собирают доказательства в отношении аферистов, которые за год становятся участниками нескольких десятков ДТП.

По данным страховых аналитиков, сотрудники правоохранительных органов не активно вовлечены в процесс раскрытия преступлений. В 2024 году по материалам, переданным страховщиками, было возбуждено 21,1% уголовных дел.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов отметил, что в регионах, где правоохранительные органы не возбуждают уголовные дела по заявлениям страховщиков, мошенники продолжают организовывать автоподставы ради получения страховых выплат. Наиболее распространённые схемы мошенничества в Новосибирской области включают сымитированные ДТП и ложный угон. С 2023 года в регионе действует рабочая группа специалистов для борьбы с подобными преступлениями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выделят 50 млн рублей на исследование транспортной системы.