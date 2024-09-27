В Новосибирске выделят 50 млн рублей на исследование транспортной системы

Заявки принимаются до 11 октября текущего года.

Новосибирские власти планируют выделить 50,2 миллиона рублей на реализацию программ комплексного развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в тендере, размещённом на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 октября 2024 года. Окончательный выбор подрядной организации состоится 16 октября.

Основной задачей будет проведение транспортно-социологических обследований и разработка математической модели транспортной системы Новосибирской области.

Целью программы является создание проекта по развитию транспортной системы региона на ближайшие пять лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на улице Кочубея вводятся ограничения для транспорта на год.