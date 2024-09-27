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Авто

В Новосибирске выделят 50 млн рублей на исследование транспортной системы

Фото: Pexels.com

Заявки принимаются до 11 октября текущего года.

Новосибирские власти планируют выделить 50,2 миллиона рублей на реализацию программ комплексного развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается в тендере, размещённом на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 октября 2024 года. Окончательный выбор подрядной организации состоится 16 октября.

Основной задачей будет проведение транспортно-социологических обследований и разработка математической модели транспортной системы Новосибирской области.

Целью программы является создание проекта по развитию транспортной системы региона на ближайшие пять лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на улице Кочубея вводятся ограничения для транспорта на год.

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Игорь Кириченко
Журналист

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