В Новосибирске на улице Кочубея вводятся ограничения для транспорта на год

На год вводятся ограничения для транспорта на улице Кочубея.

В пресс-центре мэрии уведомили граждан Новосибирска о том, что в период с 30 сентября 2024 года по 30 сентября 2025 года по улице Кочубея Калининского района будет введено ограничение движения транспортных средств в связи с проведением работ по строительству ливневой канализации МУП "Горводоканал".

“Также временно ограничится движение транспорта по ул. Мясниковой на участке от здания № 4/1 на ул. Кочубея до храма во имя святого апостола Андрея Первозванного. Здесь на 15 метров будет сужена проезжая часть, а движение будет организовано по трем полосам”, – уточнили в мэрии.

Напомним, что опубликованы адреса подключения к отоплению с 27 сентября в Новосибирске