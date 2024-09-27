82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 13:43
пробки
5/10
погода
+5.1°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
82.99% -1.1
сегодня
27 сентября, 13:43
пробки
5/10
погода
+5.1°C
курсы валют
usd 92.40 | eur 103.1
сегодня 12:11
общество

В Новосибирске началась белорусская ярмарка 27 сентября

Фото: МК в Новосибирске

В Новосибирске в период с 26 по 29 сентября 2024 года буду проходить Дни культуры Республики Беларусь.

Как уточнил портал МК в Новосибирске, мэрия города анонсировала участие в ярмарке минимум 18 предприятий Республики Беларусь — они выставляют на продажу различные продукты, трикотаж и другое.

Новосибирцев не спугнула пасмурная и холодная погода, поэтому сегодня, 27 сентября, в 10:00 по местному времени сибиряки уже стояли в очередях на ярмарке, приобретая для себя нужные товары.

Фото В Новосибирске началась белорусская ярмарка 27 сентября 2

Фото В Новосибирске началась белорусская ярмарка 27 сентября 3

Фото В Новосибирске началась белорусская ярмарка 27 сентября 4

Фото В Новосибирске началась белорусская ярмарка 27 сентября 5

Фото В Новосибирске началась белорусская ярмарка 27 сентября 6

Напомним, что время работы: ежедневно с 10 до 19 часов, а 6 октября — до 13 часов.

#ярмарка
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в