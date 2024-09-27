В Новосибирске около 500 жителей домов жалуются на низкую температуру горячей воды +45°

Председатель ТСЖ «Статус» Павел Степус пожаловался на недостаточную горячую воду в домах.

С 1 июля 2022 года в ТСЖ «Статус» исчезла горячая вода. По словам председателя правления Павла Степуса, средняя за месяц вода была 45 градусов, иногда доходила до 52. Причиной возникновения проблемы Павел называет НТСК, который является новым поставщиком.

Летом 2024 года на вводе в дом было зафиксировано 14 градусов, Павел обращался в диспетчерскую НТСК, где заявили, что отключений нет.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм председатель правления ТСЖ «Статус» Павел Степус сообщил, что до 2022 года жители испытывали неудобства, связанные с горячей водой или отоплением, только на время ремонта. Затем осенью 2022 года, по его словам, когда постепенно начали подключать районы к отоплению, жители обратили внимание на то, что горячей воды не стало.

«То есть вода на вводе в дом была 45 градусов, иногда, когда теплоноситель был достаточно горячий, температура поднималась до 56−57 градусов, практически никогда не было 60, а по СанПиН температура горячего водоснабжения должна быть минимум 60 градусов из крана квартиры потребителя», — поделился он.

Причину падения показателей председатель связывает с новым поставщиком НТСК.

С тех пор, по его словам, он начал с ними бороться и каждый месяц составлял акт оказания некачественной коммунальной услуги и что необходимо сделать перерасчет.

С мая этого года после первого отключения начались проблемы с горячей водой, жители связывали это с проводимыми работами. Полторы недели назад, по словам Степуса, было объявлено, что в связи с ремонтом после внутритрубной диагностики резко снижаются параметры давления и температура горячей воды. После 17 сентября председателю сообщили, что воду подключили.

«Я пошел померил температуру. На одном из домов на входе было 14 градусов. Стал искать, в чем причина, и пошел от счетчика к стене дома, где проходит труба. Эта труба из стены дома с улицы выходит с такой же температурой 14 градусов. Я пошел по трубе дальше до колодца, в котором труба присоединяется к магистральной, поднял люк и специальным прибором замерил температуру — 20 градусов. То есть от этого люка до дома температура упала на шесть градусов в трубе», — поделился собеседник.

Далее жители позвонили в диспетчерскую службу, где им посоветовали перезапустить систему, однако такой ответ не устроил председателя, поскольку система горячего водоснабжения тупиковая и в ней, по его словам, не может быть воздушных пробок, а перезапуск делается, если такая пробка существует.

«Рядом с трубой горячего водоснабжения проходят трубы отопления. И если мое подозрение подтвердится, что вода в трубе горячего водоснабжения остывает в канале, то также будет остывать и труба отопления», — объяснил он.

В каждом доме, который находится под управлением ТСЖ, проживает 250 человек. Таким образом, 500 человек сталкиваются с проблемой горячей воды, поделился председатель.

По его словам, с 2022 года жители платят только за холодную воду из-за перерасчета. Однако разницу в стоимости услуг выставляют председателю. У него накопилась довольно большая сумма, которую они пытаются вернуть.

«Однако по закону потребитель освобождается от оплаты за некачественную коммунальную услугу вплоть до полного освобождения. И если специальная формула говорит, что получился ноль или минус, то минус не учитывается, об этом тоже написано в постановлении», — объяснил он.

Недавно Степус обратился в СГК, специалисты проводили проверку.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании журналисту Сиб.фм сообщили, что ремонтные работы, которые стали причиной отключения теплоносителя, 26 сентября должны были завершить.

«Однако в целом на центральном тепловом пункте к35 и на сетях от него не было предусмотрено наличие линий циркуляции, которые помогли бы стабильно поддерживать температуру горячего водоснабжения. Это проблема характерна для старой застройки города. НТСК в рамках концессии ведет работы по строительству линий циркуляции, но процесс этот не быстрый», — заявили в СГК.

После работ, как рассказал Павел Степус, вода поднялась до нормы. Однако вскоре вновь упала ниже 40 градусов в одном из домов. Председатель не понимает, в чем может быть проблема: система, старые трубы.

Напомним, что недавно на улице Лескова, 15 произошла коммунальная авария, в результате которой под отключение попали 18 домов. Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.