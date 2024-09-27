В Новосибирске ожидается увеличение количество исков по авторскому праву

В пятницу, 27 сентября, на форуме OpenBio прошел круглый стол, посвященный вопросам интеллектуальной собственности.

Участниками мероприятия стали ученые и представители биотехнологических компаний, для которых эта тема имеет большое значение. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Согласно статистике арбитражных судов, за последние два года наблюдается рост количества исков, связанных с авторскими правами. В Новосибирской области в прошлом году было зарегистрировано 1300 таких дел. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения числа исков.

Эксперты также подчеркнули, что инновационные компании сталкиваются с проблемами, такими как нехватка кадров и производственной базы. Тем не менее, они уверены, что эти вопросы решаемы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска рассказали об изучении смертельного вируса.