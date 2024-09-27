В Новосибирске у дела «афганца» Полякова-Дорожкина появились новые потерпевшие

В Новосибирске продолжается разбирательство по делу Александра Дорожкина, который считает себя ветераном боевых действий в Афганистане под именем Евгений Поляков.

Новые потерпевшие заявили, что стали жертвами его третьей личности — мастера по ремонту техники Александра Коршунова.

Ранее в этом году к редакции «МК в Новосибирске» обратилась дочь Александра Дорожкина. Она утверждает, что её отец бросил семью 20 лет назад. Также появился Евгений Рачицкий, который сообщил, что был обманут «липовым афганцем», когда сдал ему на ремонт усилитель. Он рассказал, что заплатил Коршунову около 15 тысяч рублей и не мог забрать аппарат в течение нескольких месяцев, несмотря на многочисленные заявления в полицию.

Недавно в редакцию пришло новое сообщение от Дмитрия Кема, который также стал жертвой мошенничества. По его словам, в 2018 году он сдал на ремонт аудиоаппаратуру, после чего Коршунов обманул его на сумму 7 тысяч рублей. Кем отметил, что количество жертв мошенника может быть значительным, так как он действовал в различных сферах, включая сайты знакомств и участие в праздниках в форме летчика.

В настоящее время расследование продолжается.