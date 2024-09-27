В Новосибирской области выросло число вакансий с зарплатой от 150 тысяч рабочим

Новосибирцам стали чаще предлагать работу с зарплатой от 150 тысяч.

По данным аналитиков исследовательского центра Зарплаты.ру, в Новосибирской области за год на 13% возросло число вакансий с заработной платой от 150 тысяч рублей и выше.

Уточняется, что доля предложений с зарплатой увеличилась с 3% до 4% от общего числа вакансий.

Чаще всего зарплату в размере 150 тысяч рублей предлагают курьерам, на которых приходится 15% всех вакансий данной категории.

Напомним, что средняя зарплата в Новосибирской области выросла до 71 168 рублей