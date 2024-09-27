В поселке Новосибирской области мотоциклист врезался в столб и погиб

Мотоциклист врезался на всей скорости в столб и умер в поселке НСО.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области сообщили, что в ночь с 26 на 27 сентября 2024 года в посёлке Петровский Ордынского района мужчина, на вид 35 лет, ехал на мотоцикле «Иж Юпитер 5» по улице Октябрьская, у дома №35 он не справился с управление и врезался в опору ЛЭП.

В ведомстве уточнили, что мужчина скончался на месте ДТП от полученных травм.

Напомним, что на новосибирской трассе вечером произошло смертельное ДТП