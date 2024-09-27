В школе под Новосибирском четвероклассники учатся без учебников

В поселке Октябрьский, расположенном в микрорайоне Светлый, учащимся четвертого класса «Д» в СОШ №2 не выдавали учебники с начала сентября.

Как сообщила мать одного из учеников Ирина М. (имя изменено) корреспонденту Сиб.фм, весь сентябрь ученикам не выдавались учебники. Они использовали материалы, которые находились в кабинете учителя. На каждую парту выдавался только один учебник, но даже при таком распределении их не всегда хватало, объяснила мать.

«Руководство говорит, что набрали целый дополнительный класс и поэтому не хватило учебников. Нас об этом заранее предупредили. Я разговаривала с секретарем директора. Мне передали информацию, что еще даже не утвердили полностью стоимость, вот этот весь бюджет. Естественно, меня это не устроило. Я позвонила в Министерство образования Новосибирской области, оставила на автоответчик сообщение. Потом через знакомых нашла номер, кому можно позвонить по Мошковскому району, тоже оставила заявку», – поделилась сибирячка.

Позже Ирине позвонили из Министерства образования Новосибирской области и предоставили номер, куда можно обратиться по интересующему вопросу. Там секретарь сообщил, что в курсе ситуации и в данный момент они собирают учебники с других школ, чтобы доставить в СОШ №2, поделилась собеседница.

В итоге, по словам Ирины, детям выдали очень старые учебники.

Сибирячка уточнила, что, например, учащимся «А» класса выдали пособия еще до начала учебного года.

Ранее, до выдачи старых учебников, учитель, по словам собеседницы, отправляла домашнее задание родителям в электронном виде. Однако некоторые, как объяснила Ирина, были недовольны таким подходом, считая, что это отвлекает детей от выполнения домашних заданий, и они больше внимания уделяют телефонам.

Секретарь директора МКОУ «Октябрьская СОШ №2» Вера Кушнир в разговоре с корреспондентом Сиб.фм сообщила, что в данный момент была подана заявка и средства на закупку должны выделить.

«Это все в образовательных учреждениях идет не очень быстро, предположительно будет не раньше ноября. Нехватка возникла из-за того, что у нас появилось шесть четвертых классов, а мы на это не рассчитывали. Планировали, что будет новый пятый класс, и закупили учебники для него. Однако, когда мы думали, что в четвертом классе будет примерно 10 новых учеников, оказалось, что их 20. В результате учебников не хватило», — объяснила секретарь.

Она также сообщила, что в планах — обеспечить детей новыми учебниками, и только на время закупки учащимся были предоставлены пособия старого образца.

Напомним, что недавно новосибирская правозащитница Тажеева раскритиковала тесты на склонность к суициду в школах. Она считает, что в школах не должны проводиться такие тесты, так как часто дети пишут недостоверную информацию в ответах.





