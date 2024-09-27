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общество

В школе под Новосибирском четвероклассники учатся без учебников

Фото: предоставлено героем публикации

В поселке Октябрьский, расположенном в микрорайоне Светлый, учащимся четвертого класса «Д» в СОШ №2 не выдавали учебники с начала сентября.

Как сообщила мать одного из учеников Ирина М. (имя изменено) корреспонденту Сиб.фм, весь сентябрь ученикам не выдавались учебники. Они использовали материалы, которые находились в кабинете учителя. На каждую парту выдавался только один учебник, но даже при таком распределении их не всегда хватало, объяснила мать.

«Руководство говорит, что набрали целый дополнительный класс и поэтому не хватило учебников. Нас об этом заранее предупредили. Я разговаривала с секретарем директора. Мне передали информацию, что еще даже не утвердили полностью стоимость, вот этот весь бюджет. Естественно, меня это не устроило. Я позвонила в Министерство образования Новосибирской области, оставила на автоответчик сообщение. Потом через знакомых нашла номер, кому можно позвонить по Мошковскому району, тоже оставила заявку», – поделилась сибирячка.

Позже Ирине позвонили из Министерства образования Новосибирской области и предоставили номер, куда можно обратиться по интересующему вопросу. Там секретарь сообщил, что в курсе ситуации и в данный момент они собирают учебники с других школ, чтобы доставить в СОШ №2, поделилась собеседница.

В итоге, по словам Ирины, детям выдали очень старые учебники.

Фото В школе под Новосибирском четвероклассники учатся без учебников 2

Сибирячка уточнила, что, например, учащимся «А» класса выдали пособия еще до начала учебного года.

Ранее, до выдачи старых учебников, учитель, по словам собеседницы, отправляла домашнее задание родителям в электронном виде. Однако некоторые, как объяснила Ирина, были недовольны таким подходом, считая, что это отвлекает детей от выполнения домашних заданий, и они больше внимания уделяют телефонам.

Секретарь директора МКОУ «Октябрьская СОШ №2» Вера Кушнир в разговоре с корреспондентом Сиб.фм сообщила, что в данный момент была подана заявка и средства на закупку должны выделить.

«Это все в образовательных учреждениях идет не очень быстро, предположительно будет не раньше ноября. Нехватка возникла из-за того, что у нас появилось шесть четвертых классов, а мы на это не рассчитывали. Планировали, что будет новый пятый класс, и закупили учебники для него. Однако, когда мы думали, что в четвертом классе будет примерно 10 новых учеников, оказалось, что их 20. В результате учебников не хватило», — объяснила секретарь.

Она также сообщила, что в планах — обеспечить детей новыми учебниками, и только на время закупки учащимся были предоставлены пособия старого образца.

Напомним, что недавно новосибирская правозащитница Тажеева раскритиковала тесты на склонность к суициду в школах. Она считает, что в школах не должны проводиться такие тесты, так как часто дети пишут недостоверную информацию в ответах.



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Нина Раневская
Журналист

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