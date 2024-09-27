Юные участники принимают участие в биотехнологическом форуме OpenBio

В Новосибирске продолжается Российский форум биотехнологий OpenBio-2024, где наряду с учеными, бизнесменами и представителями власти активно участвуют школьники. Детский трек форума стал важной составляющей программы, наряду с научной конференцией и отраслевой выставкой.

По словам преподавателей, интерес молодежи к науке, особенно к биологии и биотехнологии, значительно возрос в последние годы. Студенты и молодые ученые активно участвуют в исследовательских проектах и разрабатывают инновационные методы лечения и диагностики заболеваний. Теперь к этим обсуждениям присоединились и школьники. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

На лекциях в рамках симпозиума «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до наших дней» и научно-популярных лекциях для детей и взрослых присутствовали ученики школ и лицеев, которые также посетили выставку.

«Мы приехали на этот форум почти всем классом, принять участие нам посоветовала учительница биологии – Мария Николаевна. Все, что успели увидеть и услышать, действительно впечатляюще. Интересная выставка, лекции про коллагены, пользу микрозелени и инновационные подходы в изготовлении косметических средств», – говорит Елизавета Французенко, ученица МАОУ «Лицей № 12».

Сестры Айсель и Камила Мамедовы из того же лицея отметили познавательную атмосферу форума, где обучение происходит в неформальной обстановке, что особенно привлекает современных школьников.

Эксперты подчеркивают, что именно молодежь станет основным двигателем прогресса в областях, обсуждаемых на форуме, способствуя разработке эффективных решений для глобальных проблем здравоохранения.

Напомним, С 24 по 27 сентября в Новосибирске проходит Российский форум биотехнологий OpenBio-2024, который собрал около 1500 участников. В рамках мероприятия обсуждаются важные вопросы в области вирусологии и медицины.