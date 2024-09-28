Аварию на ЛЭП в Дзержинском районе Новосибирска пока не удается ликвидировать

28 сентября самогруз, выгружавший стройматериалы под ЛЭП на улице Трикотажной задел стрелой высоковольтную ЛЭП.

«Участок придется ремонтировать. Дорого», – комментируют специалисты «Россетей», осмотревшие место аварии.

По их оценке, стрела при поднятии коснулась проводов с напряжением 110 кВ. При этом благодаря срабатыванию противоаварийной автоматики отключения электричества в домах удалось избежать.

«Мы в очередной раз обращаем внимание, что в охранных зонах электросетей юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять действия, несогласованные с сетевой организацией», – говорят представители РЭС.

Еще одна крупная авария произошла сегодня на подземном кабеле, питающем жилые дома и социальные учреждения в городе Обь. Ремонт продолжался почти 10 часов и завершился к 17:00.