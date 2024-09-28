Группа «ВИС» подтвердила, что достроить четвертый мост в Новосибирске в этом году не сможет

Группа «ВИС» официально подтвердила: до конца 2024 года движение по четвертому мосту через Обь не откроется. Потому что на завершение строительства нет денег.

Выделенные Москвой 2,8 млрд рублей и 1,2 млрд, оставшиеся от гранта, по-прежнему заморожены и использовать их нельзя, поэтому выполнить ранее взятые обязательства не представляется возможным. Об этом пишет Atas.info со ссылкой на представителей компании-концессионера.

В сентябре на строительстве было задействовано около 280 человек. Основные работы сосредоточены на тоннеле под железнодорожной линией Транссиба и эстакаде основного хода. К 22 сентября степень готовности объектов составила 80% для переправы и 89% для правобережной развязки. Эстакада основного хода и сам мостовой переход построены на 92% и 96% соответственно.

Одновременно с этим, напомним, Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск министерства строительства к ООО «Сибирская концессионная компания» о взыскании неустойки в размере 7,3 млн рублей за срыв сроков ввода моста в эксплуатацию. Изначальной датой завершения строительства, согласно судебному решению, было 6 декабря 2023 года. Спустя полгода после этого срока губернатор Андрей Травников подписал постановление. Которое продлило срок строительства еще на два года, до 6 декабря 2025 года.

Но и этот срок, по мнению депутатов Заксобрания, может быть сорван: по словам депутата Вадима Агеенко, ни о каких 300 рабочих на объекте, заявленных концессионером, речи быть не может: «Даже для комиссии, для виду, он собрал 50 человек, не собрал 100 или 200. С таким концессионером может быть и есть смысл разорвать концессию и достроить этот мост своими силами», – отметил он.

В настоящее время между сторонами концессионного соглашения ведутся переговоры о заключении допсоглашения на продление сроков строительства, что позволит разблокировать счета. Сам концессионер заявил, что сейчас, чтобы не допустить полную остановку работ, он вкладывает в строительство собственные средства и объем таких вложений уже превысил 1 млрд рублей.