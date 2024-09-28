Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert

28 сентября «Сибирь Арена» приняла свыше десяти тысяч тех, кто пришел на концерт Zivert, который все же состоялся после нескольких месяцев ожидания. Фейерверки на сцене, быстрая и частая смена нарядов и постоянный слом «четвертой стены» в общении с залом: что еще можно было ожидать от знаменитой певицы и что оказалось совершенно неожиданным – в репортаже Сиб.фм.

Ожидание

Вот так выглядели трибуны «Сибирь Арены» в 19:00. Скоро людей будет больше.

Концерт начался позже, чем задумывалось изначально, но самые преданные фанаты собрались у сцены и ждали почти целый час.

Раз уж ждали с февраля, можно и еще немного потерпеть.

Полчаса прошло, Zivert пока что нет, но гости уже оживились, общаются между собой и фотографируются.

Почти 40 минут прошло. Новосибирцам терпения не занимать. Все службы «Сибирь Арены» в полной готовности.

Появление

А вот и сама Zivert. Запомните этот образ, он еще не раз сменится.

Свое выступление в Новосибирске она открыла треком «Кто сказал».

Шоу Zivert всегда отличаются изобилием спецэффектов. Не стал исключением и этот концерт.

Многие обратили внимание на новый имидж Zivert. Вернее, на ее прическу.

«Мы приехали специально для того, чтобы не просто подарить музыку. Люди приходят за энергией. Давайте пообещаем дарить друг другу энергию. Самое мощное что у нас есть. И пусть между нашими сердцами царит только любовь! Балатон только ваше, ваше Нила наши паруса!!!»

«Сегодня мы с вами гуляем в честь того, что наше человеческое сознание может невозможное. Все что хочешь от жизни бери и беги!»

«Я очень хочу, чтобы вы не боялись мечтать по крупному, мечтать смело, потому что однажды у нас все получится!»

Разогрев

Просто посмотрите на лица тех, кто наблюдает за происходящим на сцене.

Можно ли остаться равнодушным? Нет.

«Дайте мне максимально услышать вас, ваши чувства!»

А потом был трек «Каждому по факту».

Неземной голос Zivert с характерной хрипотцой и роботизированной ревибрацией завораживает абсолютно всех!

И как можно обойтись без дождя из мириадов блесток?

Перевоплощения

Zivert сменила образ, сохранив алый оттенок любви и страсти, соответствующий текстам и подаче её композиций.

Сценические образы меняются буквально каждые несколько минут, поражая стилистикой и умением певицы преподнести их зрителям.

Не успели глазом моргнуть, а она уже в новом образе.

Зал кричит: «Ты лучшая, я тебя люблю!». И это чувство взаимно.

На сцене становится жарко, можно немного разоблачиться...

Мелодии и чувства

Самые преданные и щедрые на чувства фанаты — это дети. Их живые эмоции неповторимы.

Но творчество Zivert интересно не только им.

Сложнее всего сдержать эмоции мужчинам...

Знаменитый трек «С неба ли» певица предварила призывом на фоне тысяч загоревшихся огоньков: «Давайте их зажжем на телефонах и в сердцах!»

К исполнению трека «По любви» Zivert вышла в образе мистической черной птицы.

«В этом мире в последнее время не хватает объятий без повода, простых обнимашек. Просто взять соседа и обняться. Обнимите друг друга!»

И все обнимаются.

И под трек «Кто сказал, что любить друзьям нельзя?» На зрителей снова обрушился звёздный дождь.

И снова Юлия предстала в новом образе. В эффектной чёрной шубке и с черным напарником она выпорхнула на сцену, чтобы вместе с ним исполнить трек «Беверли Хилз».

Трек «По барабану» невозможно петь равнодушно.

И слушать его без эмоций тоже нереально!

Ну и какой, спрашивается, концерт Zivert может обойтись без ставшего уже легендарным трека «НАШ ЛАЙФ В КАЙФ».

Кульминация

Завершающую часть своего выступления Zivert провела в еще одном образе, который ей, разумеется, идет так же, как и все прочие.

Сцена залилась морским пейзажем.

«Ибица приехала в Новосибирск!»

«Я очень хочу, чтобы все у нас проходило без болезненно. И мы берегли своего внутреннего ребенка!»

«Все мы поем для вас с большой любовью! Любите друг друга! Побольше добра! Для вас работала команда Зиверт. До новых встреч!»

Последние минуты на сцене

И мы не прощаемся, а говорим «до свидания»!