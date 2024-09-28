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вчера 22:50
общество культура

Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert

Фото Дениса Шмакова / Сиб.фм

28 сентября «Сибирь Арена» приняла свыше десяти тысяч тех, кто пришел на концерт Zivert, который все же состоялся после нескольких месяцев ожидания. Фейерверки на сцене, быстрая и частая смена нарядов и постоянный слом «четвертой стены» в общении с залом: что еще можно было ожидать от знаменитой певицы и что оказалось совершенно неожиданным – в репортаже Сиб.фм.

Ожидание

Вот так выглядели трибуны «Сибирь Арены» в 19:00. Скоро людей будет больше.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 2Концерт начался позже, чем задумывалось изначально, но самые преданные фанаты собрались у сцены и ждали почти целый час.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 3

Раз уж ждали с февраля, можно и еще немного потерпеть.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 4

Полчаса прошло, Zivert пока что нет, но гости уже оживились, общаются между собой и фотографируются.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 5

Почти 40 минут прошло. Новосибирцам терпения не занимать. Все службы «Сибирь Арены» в полной готовности.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 6

Появление

А вот и сама Zivert. Запомните этот образ, он еще не раз сменится.

Свое выступление в Новосибирске она открыла треком «Кто сказал».

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 7

Шоу Zivert всегда отличаются изобилием спецэффектов. Не стал исключением и этот концерт.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 8

Многие обратили внимание на новый имидж Zivert. Вернее, на ее прическу.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 9

«Мы приехали специально для того, чтобы не просто подарить музыку. Люди приходят за энергией. Давайте пообещаем дарить друг другу энергию. Самое мощное что у нас есть. И пусть между нашими сердцами царит только любовь! Балатон только ваше, ваше Нила наши паруса!!!»

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 10

«Сегодня мы с вами гуляем в честь того, что наше человеческое сознание может невозможное. Все что хочешь от жизни бери и беги!»

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 11

«Я очень хочу, чтобы вы не боялись мечтать по крупному, мечтать смело, потому что однажды у нас все получится!»

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 12

Разогрев

Просто посмотрите на лица тех, кто наблюдает за происходящим на сцене.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 13

Можно ли остаться равнодушным? Нет.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 14

«Дайте мне максимально услышать вас, ваши чувства!»

А потом был трек «Каждому по факту».

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 15

Неземной голос Zivert с характерной хрипотцой и роботизированной ревибрацией завораживает абсолютно всех!

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 16

И как можно обойтись без дождя из мириадов блесток?

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 17

Перевоплощения

Zivert сменила образ, сохранив алый оттенок любви и страсти, соответствующий текстам и подаче её композиций.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 18

Сценические образы меняются буквально каждые несколько минут, поражая стилистикой и умением певицы преподнести их зрителям.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 19

Не успели глазом моргнуть, а она уже в новом образе.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 20

Зал кричит: «Ты лучшая, я тебя люблю!». И это чувство взаимно.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 21

На сцене становится жарко, можно немного разоблачиться...

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 22

Мелодии и чувства

Самые преданные и щедрые на чувства фанаты — это дети. Их живые эмоции неповторимы.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 23

Но творчество Zivert интересно не только им.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 24

Сложнее всего сдержать эмоции мужчинам...

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 25

Знаменитый трек «С неба ли» певица предварила призывом на фоне тысяч загоревшихся огоньков: «Давайте их зажжем на телефонах и в сердцах!»

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 26

К исполнению трека «По любви» Zivert вышла в образе мистической черной птицы.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 27

«В этом мире в последнее время не хватает объятий без повода, простых обнимашек. Просто взять соседа и обняться. Обнимите друг друга!»

И все обнимаются.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 28

И под трек «Кто сказал, что любить друзьям нельзя?» На зрителей снова обрушился звёздный дождь.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 29

И снова Юлия предстала в новом образе. В эффектной чёрной шубке и с черным напарником она выпорхнула на сцену, чтобы вместе с ним исполнить трек «Беверли Хилз».

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 30

Трек «По барабану» невозможно петь равнодушно.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 31

И слушать его без эмоций тоже нереально!

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 32

Ну и какой, спрашивается, концерт Zivert может обойтись без ставшего уже легендарным трека «НАШ ЛАЙФ В КАЙФ».

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 33

Кульминация

Завершающую часть своего выступления Zivert провела в еще одном образе, который ей, разумеется, идет так же, как и все прочие.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 34

Сцена залилась морским пейзажем.

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 35

«Ибица приехала в Новосибирск!»

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 36

«Я очень хочу, чтобы все у нас проходило без болезненно. И мы берегли своего внутреннего ребенка!»

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 37

«Все мы поем для вас с большой любовью! Любите друг друга! Побольше добра! Для вас работала команда Зиверт. До новых встреч!»

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 38

Последние минуты на сцене

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 39

И мы не прощаемся, а говорим «до свидания»!

Фото Слова о любви, внутренний ребенок и волны огня: как прошел в Новосибирске концерт Zivert 40

#фоторепортаж
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Фёдор Туров
Журналист

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