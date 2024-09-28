82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 14:56
пробки
5/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 14:56
пробки
5/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
сегодня 13:51
общество

Новосибирцев предупредили о боевых стрельбах на полигоне НВВКУ в октябре 2024 года

Фото: Минобороны РФ

Администрация наукограда Кольцово информирует жителей о плановых боевых стрельбах.

Стрельбы пройдут на территории Новосибирского высшего военного командного училища в октябре 2024 года.

Занятия запланированы на следующие даты: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 октября.

Горожан просят проявлять осторожность и избегать посещения полигона в указанные дни.

Как ранее писал Сиб.фм, депутат Госдумы Дмитрий Савельев предложил установить монумент выпускникам НВВКУ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в