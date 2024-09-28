Опубликован Лунный календарь для дачников Новосибирска на октябрь 2024 года

С помощь дачного календаря сибиряки определяют подходящие для дачных работ дни.

В преддверии осенних работ дачники Новосибирска могут ознакомиться с Лунным календарем, который поможет определить наиболее удачные дни для садово-огородных дел, пишет АиФ-Новосибирск.

С 4 октября Луна начнет расти в знаке Скорпиона, а 18 октября перейдет в фазу убывания в Тельце. Наиболее подходящие дни для различных работ в саду и огороде в этом месяце:

- Для посадки огурцов, помидоров, перца и зелени: 5, 6, 9, 10, 11, 14 и 15 октября.

- Для корнеплодов: 18, 19, 22, 23, 29 и 30 октября.

- Для чеснока: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 и 19 октября.

Дни для посадки цветов:

- Многолетники: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 октября.

- Клубнелуковичные: те же даты.

Дни для посадки саженцев:

- Плодовые деревья: 5, 6, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 29 и 30 октября.

- Ягодные кустарники: аналогично.

Неподходящие дни для дачных работ: 2, 3, 4, 17 и 31 октября.

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