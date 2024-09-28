Полицейские нашли и задержали жителя Новосибирской области, ударившего ножом сожительницу

Жителя села Усть-Каменка Тогучинского района, ударившего ножом во время ссоры свою сожительницу, нашли.

О задержании подозреваемого сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или иного предмета, используемого в качестве такового). Санкции по данной статье предполагают лишение свободы на срок до десяти лет.

Отягчающим обстоятельством стало то, что 25-летний задержанный уже имел судимость по ст. 158 (кража).

Напомним, что вчера, 27 сентября, в больницу поступила 31-летняя женщина с проникающим ранением грудной клетки. Она сообщила сотрудникам полиции, что на нее напал сожитель во время бытового конфликта.