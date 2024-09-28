Посетители одного из новосибирских ТЦ поймали апскертера

28 сентября в ТРЦ «Галерея» заметили мужчину, который пристраивался сзади к девушкам на эскалаторе с включенной камерой.

Случайный прохожий заметил в ТЦ апскертера – так называют людей, который снимают на телефон, фото- или видеокамеру женщин под юбками или просто эти самые юбки задирают.

Пожилой мужчина, стоя на эскалаторе позади девушки в юбке, наклонившись вперед, держал в вытянутой руке смартфон с включенной камерой.

На вопрос: «Вы что делаете?» он быстро отвернулся, надвинул на лицо бейсболку и ушел.

Дальше, по словам очевидца, он обратился к охране ТЦ, а те в свою очередь вызвали ГБР.

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