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общество

Потепление ожидается до +13 в Новосибирске 29 сентября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

29 сентября в Новосибирске температура воздуха поднимется до +13 градусов.

На прошлой неделе в городе завершилось бабье лето, и сибиряки столкнулись с ночными заморозками до -5 градусов. Однако синоптики уверяют, что горожане смогут насладиться последними теплыми днями.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погода», в воскресенье небо будет облачным, но осадков не ожидается. В понедельник, 30 сентября, температура может достигнуть +15 градусов, возможны небольшие дожди. Самый теплый день недели намечен на 1 октября, когда воздух прогреется до +18 градусов, хотя также предсказываются облака с прояснениями.

С 2 октября температура вновь начнет снижаться до +10 градусов, при этом ожидается солнечная погода. На протяжении недели температура будет колебаться в пределах +11–+13 градусов, а в субботу, 6 октября, возможны дожди.

Напомним, стал известен уточненный прогноз погоды на октябрь в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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