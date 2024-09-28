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общество

Прокуратура требует признать концессию на строительство школ в Новосибирске недействительной

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области инициировала судебный процесс с целью признания недействительной концессии на возведение школ в регионе из-за значительного риска срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию.

Как сообщает ТАСС, иск подан в интересах Министерства финансов области. Ответчиками по делу выступают Министерство образования НСО и концессионер «Школа на Спортивной».

Арбитражный суд уже принял иск к рассмотрению, и первое заседание назначено на 30 октября 2024 года.

По информации полпреда в СФО Анатолия Серышева, в зоне риска находятся 26 школ, из которых 8 расположены в Новосибирской области — это наибольшее количество среди других городов Сибири.

Проект концессионного строительства школ стартовал в регионе в 2021 году, при этом власти ранее обещали завершить работы до конца 2022 года. Однако фактическое строительство началось только в 2022 году. Прокуратура выявила отставание от графика, а Госстройнадзор сообщил о необходимости демонтажа фундамента у трех из шести строящихся школ. Сроки завершения работ неоднократно переносились, и новый ориентир установлен на 2025 год.

В связи с ситуацией против концессионера было возбуждено уголовное дело, а региональные власти сейчас занимаются поиском нового застройщика.

Напомним, в Новосибирске здание физматшколы могут признать памятником культуры.

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Дамир Трубников

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