Тренера из Новосибирска обвинили в избиении и издевательствах над детьми

В Москве разгорелся скандал с участием детского инструктора по плаванию родом из Новосибирска. Ему предъявили обвинение в жестком обращении с 10-летним ребенком-инвалидом.

Отмечается, что мать привела своего ребенка в частный спортклуб в Москве. Первоначально она находилась вместе с сыном, но потом вышла в коридор, оставив его одного с тренером. А потом мальчик стал рассказывать о том, что тренер бил его.

Женщина сразу же запросила видео с камер наблюдения.

Закиси показали, что ребенок начал отказываться выполнять указания тренера, жалуясь на усталость и боль в руках. Но тот заставлял его тренироваться дальше, грубо хватал за руки и насильно окунал в воду.

СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По ней тренеру грозит до 2 лет лишения свободы.

Мать подозреваемого считает его методику общепринятой и эффективной – и родители его воспитанников, по ее словам, с ней согласны. Она отмечает, что большинство родителей выстраиваются в очередь к ее сыну.

Ранее Сиб.фм публиковал историю жительницы Новосибирска, которая завила о том, что ее сына избивают в военном центре. Однако тренер утверждал, что мальчик всего лишь ударился о бревно.