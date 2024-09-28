В Новосибирске прошла премьера фильма об Александре Покрышкине

В кинотеатре «Победа» состоялась премьера фильма документального фильма «Ахтунг! Покрышкин!», где летчик из Новосибирска показан со своей «непарадной» стороны: как муж, сын и отец.

Действие фильма разворачивается в Новосибирске в 1944 году и основано на реальной истории, когда Александр Иванович прилетел с фронта на короткую побывку домой. В эти дни он дал интервью, которое и легло в основу фильма. Именно этот разговор показывает Покрышкина в очень яркий момент его жизни: молодым, дерзким, с ощущением близкой победы, но в самый разгар войны.

«Мне бы хотелось, чтобы дети и подростки из любых уголков России могли узнать об этом человеке, проникнуться его удивительной судьбой. Чтобы он стал для них понятным и живым, не просто именем на табличке, названием площади или метро, – говорит режиссер картины Павел Меняйло. – Есть ощущение, что кино получилось замечательным. Но главное – появилось полное ощущение, что нам удалось сделать героя Покрышкина живым и осязаемым».

Также в Новосибирске снимается еще один фильм о нашем земляке-летчике. Рабочее название картины – «Покрышкин. Формула победы». Премьера ожидается весной 2025 года в формате полнокупольного кинематографа.