В Новосибирске сотрудники МЧС выезжали на ликвидацию аварий 197 раз в сентябре

В сентябре сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области провели ряд операций по спасению людей в результате ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала месяца спасатели выезжали на ликвидацию 197 аварий, в которых пострадали 215 человек. 27 человек погибли.

За последнюю неделю сентября спасатели зарегистрировали 57 ДТП, в результате которых 66 человек получили травмы, а 6 погибли. Спасены 2 человека.

Специалисты отмечают, что осенью основными причинами ДТП становятся мокрое дорожное покрытие, плохая видимость, гололед и нарушения правил дорожного движения.

МЧС России призывает водителей проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее проверять прогноз погоды перед поездками.

Напомним, на нoвocибирской трассе вечером произошло смертельное ДТП.