В Новосибирске в Хилокском микрорайоне сорван ограничитель для грузовых автомобилей

В Хилокском микрорайоне Новосибирска произошел инцидент с ограничителем для фур, установленным для соблюдения правил дорожного движения.

Об этом сообщили местные жители в сообществе Вконтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Напомним, что 23 сентября на улице Малыгина был установлен ограничитель, так как жители неоднократно жаловались на нарушение правил со стороны водителей грузовиков, игнорирующих знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Однако 27 сентября стало известно, что ограничитель был разрушен. Одна из местных жительниц запечатлела произошедшее на видео.

«Здесь вот такие балки контрольные, которые висели — теперь они не висят, а валяются... Кто их ободрал? Специально поди... Странное происходит», — рассказывает женщина на видео.

Местные жители не верят версии о случайном повреждении ограничителя и предполагают, что это могло быть сделано намеренно.

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