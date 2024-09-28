В Новосибирске жители многоквартирного дома страдают от холода из-за аварии на теплосетях

В Новосибирске в жилом доме на улице Трикотажной и нескольких соседних многоэтажках отопительный сезон задерживается из-за прорыва трубы на теплосетях.

Как сообщает «Вести Новосибирск», одна из местных жительниц, Оксана Ч., обеспокоена состоянием своего маленького ребенка, который часто болеет из-за повышенной влажности в квартире.

Ситуация аналогична и в других квартирах: за две недели без отопления в помещениях появилась плесень, а обогреватели не справляются с задачей поддержания комфортной температуры.



По данным СГК, основной дефект уже устранен, а работы по устранению оставшейся проблемы продолжатся завтра, 29 сентября.

Напомним, на левом берегу Новосибирске в 850 домах повысили надежность теплоснабжения.